台灣今起管制外國人入境，入境國人若有症狀也將進行採檢，並居家檢疫14天。交通部預估今有8千餘人入境，機場檢疫將面臨極大壓力。小兒急診醫師吳昌騰表示，面對第二戰場「境外移入」，真的要認真應戰！他指出有5個因素，會造成機場入境篩查很難阻止新冠病毒傳播。

國內新冠肺炎疫情急速飆升，連日公布的確診案例多為境外移入，能否第一時間在機場抓出確診者或疑似病例，將考驗第一線檢疫人員。中央疫情中心指揮官陳時中昨坦言，未來機場壓力大 希望守住第一道防線。

吳昌騰在臉書上引述《科學》雜誌一篇文章「為何機場檢測難以阻止病毒傳播？」，他指出新冠肺炎無症狀患者、潛伏期患者、體溫檢測設備假陰性和假陽性、隱瞞病情等原因，會造成機場入境篩查很難阻止新冠病毒傳播。

吳昌騰說，這些種種也正考驗著我們對「境外移入」的防疫效果。因為目前新冠肺炎「無症狀感染者」規模尚不清楚，有些專家認為其傳染性較小，但現實中確有無症狀患者導致的人際傳播現象。

(中時電子報)