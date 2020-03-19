新冠肺炎全球確診案例破21萬，美股道瓊指數大跌1338點，台灣確診人數突破100個，加上台積電員工也染疫，市場恐慌情緒蔓延，台股今盤中重挫逾640點，早盤先摜破9000點大關，再連續下挫、破8600點關卡，創近4年以來新低。

有護國神山之稱的台積電昨公告，有1名員工確診新冠肺炎，目前已入院診治，並啟動分組辦公營運模式，且強調內部營運不受應想，但恐慌情緒激增，投資人哪裡聽得進去，繼台積電ADR開盤重挫9％後，台積電盤中跟著重挫8.16％、至236元。

美股道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6％，3年來首度收在2萬點以下，未能延續前1天勁揚逾千點的漲勢；財信傳媒董事長謝金河在臉書上表示，全球大家一起鎖國，美股重挫千點、波音航空一開盤大跌逾2成，股價跌破100美元，航空業的悲歌唱不完；謝金河警示，如果連代表美國國家隊的波音垮了，美國也剩下半條命了。

謝金河認為，這次航空業大浩劫，全球鎖國、油價可能下探20元，產油國家受重傷，航空業慘況可能出乎大家預料。

(中時 )