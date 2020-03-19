大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，由於台灣方面的原因，在台灣高校註冊就讀大陸學生的權益受到損害，台灣當局和台灣有關高校應當切實負責，妥善解決有關問題，為陸生返校提供必要保障。他強調，台灣在高校仍能正常開學的情況下，不許這些陸生返校，是明顯不合理的，反觀在陸就讀的台生，即便未開學，但台灣學生和大陸學生一樣，都會按學校統一安排執行各項教學要求和疫情防控措施。

據瞭解，目前在台灣高校註冊就讀學歷的大陸學生有8300多人。新冠肺炎疫情發生後，民進黨當局限制大陸居民赴台的措施不斷升級，有關學校也未就陸生返校作出要當安排。2月6日起，民進黨當局全面暫停大陸居民赴台，使陸生在台灣各高校開學前無法返校。與此同時，台灣各高校於2月底至3月初陸續正常開學，仍要求陸生按時繳費註冊，一些高校未認真對待陸生無法返校及由此導致的學業安排等問題沒有採取必要和有效措施予以解決，有的學校甚至在收取陸生學費後要求其延緩一學期入學。

朱鳳蓮指出，大陸有關方面高度重視陸生返校學習面臨的阻礙和由此引發的有關問題。8300多名陸生在臺灣高校有學籍，多數陸生要在台灣居留4-7年，

少數陸生面臨今年結束在台學業，他們有如期返校就讀的正當權利。台灣方面在高校仍能正常開學的情況下，不許這些陸生返校，是明顯不合理的，嚴重損害了8300多名陸生在台就讀的正當權益。台灣有關高校沒有為陸生爭取應有的返校就讀權利，一些高校輕忽解決陸生返校受阻面臨的問題，由此造成陸生學業被耽誤甚至會影響正常畢業、就業，嚴重損害陸生的權益。近一個時期，廣大陸生強烈要求台灣有關方面正視他們的正當權利和訴求，糾正不合理做法和相關安排缺失，他們的要求合情合理，他們的權益應該得到保障

朱鳳蓮強調，民進黨當局及台灣有關高校理應保障陸生返校就讀權益，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就讀權利，必須改變針對陸生的不合理限制，為陸生返校提供必要保障，合理安排陸生返校的必要防疫措施。在陸生被迫無法返校或延期返校的情況下，台灣相關高校應當重視陸生的訴求，作出周到安排採取應有的補救措施，合理解決陸生關切，避免陸生學業受影響、經濟受損失。

據瞭解，受疫情影響，目前在大陸高校註冊就讀學歷的台灣學生尚未返校，大陸教育部門將根據疫情防控工作統一部署，適時決定各地高校開學時間，有關高校已就開學前學生的疫情防控、學業安排等做出安排，台灣學生和大陸學生一樣，按學校統一安排執行各項教學要求和疫情防控措施。

朱鳳蓮表示，儘管疫情讓大陸的經濟社會生活受到一定影響，但大陸方面一如既往重視關心台灣學生，各有關部門和地方將繼續做好相關工作，讓疫情結束後臺灣學生在大陸學習和未來發展更加放心、安心。

(旺報 )