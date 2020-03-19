寶齡（1760）今（19）日宣布，將加入中研院COVID-19快篩檢驗試劑國家隊評選計畫，目前中研院主導的早期檢測試劑，以合成抗體的方式，直接針對病毒抗原檢測，並於短短15分鐘內完成檢測。

為更有效控制新冠狀病毒病患新增數量及早期防堵可能的社區群聚感染，早期篩檢確診個案的能力成為各國防疫的重大關鍵．目前的實驗室「反轉錄聚合?連鎖反應」(RT-PCR)測試方式，面臨較長檢疫時間及醫療體系容量的考驗．而新型快篩試劑透過檢測病人血液作為檢體，篩檢其中針對新冠狀病毒的抗體，因依賴患者對新冠病毒產生的免疫反應，故從病毒感染到身體產出抗體中間的時間差，將會是RT-PCR的空窗期，繼而造成防疫漏洞。

因此，中研院主導開發以合成抗體的方式，直接針對病毒抗原檢測，並於短短15分鐘內完成檢測，可大幅縮短空窗期，成為國家遏止疫情擴散的一大利器。

寶齡表示，該公司檢驗試劑部門成立於2014年，主導該事業體約副總經理 伊慶燧，曾任國際知名檢驗試劑公司Alere及Meridian的研發及法規副總，生涯總計成功開發超過60項產品。

其中成功全球首發上市產品就達16項之多，同時也是國際上幽門桿菌及愛滋病檢測方法的發明者。寶齡表示，該公司是國內極少數廠商具有一條龍開發實力，其創新診斷事業部不但具有量產能力，也同時擁有研發技術，臨床執行力，分析糾錯力與國際法規認證能力，為台灣少有具有完整研發平台之生技藥廠。

寶齡的免疫層分析技術，不僅能夠結合A型及B型流感，並能將新冠病毒(COVID-19)檢測，整合於同一個檢測試劑上；除此之外，為了加速第一線醫療人員的即時辨識判定能力，相較於市場僅單一顏色顯示受測結果，寶齡專利開發的產品能夠以不同顏色，判斷檢體陰性、陽性及檢測結果之有效性，直覺式的協助醫療人員加速及更精準判讀數據結果。

(工商 )