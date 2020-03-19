危機即轉機，在新型冠狀病毒疫情蔓延、全球市場及計畫停擺之際，正是催化企業數位技能提升的最佳時機。資誠（PwC）會計師事務所建議，面對當前疫情環境，全球企業均面對如何適應大規模採取在家工作的新工作模式。

過去，在家工作模式較是一種提供員工工作彈性的機制，面對當前非常時期，在家工作變成一種新日常。資誠指出，運用數位科技改善資訊及工作流，以持續提供客戶不中斷且高品質的服務，變成企業最重要的管理課題。

每一個產業或企業所放的數位轉型重心及順序都不盡相同，起步可能會先轉型營運流程的層面，透過結合數位科技簡化組織的管理以及部門與部門間的業務，導入新科技讓工程流程變得更有效率。

但是，數位文化的培養是組織數位化的最大難關。然而數位文化並非是員工具備數位科技技能或了解新科技趨勢，文化是指數位的思考模式，能夠認知使用資料分析衡量風險，分析客戶習慣，並且具備整合性的能力。企業不只要解決外部供應鏈斷鏈的危機，也需要改善內部資料與數據的斷鏈、工作流程間的斷鏈，及數位工具之間的斷鏈。

以資誠數位技能提升的經驗觀之，大部分的客戶服務案件都是透過專業人士間進行溝通、協作以產出最終交付諮詢建議，在這些溝通過程中，跨國家、跨區域、跨業務單位的情況比比皆是，而受限於無法至國外出差進行實地的查核或溝通，但必須於期間內完成項目，更使得每一位資誠人無時不刻思索更佳的因應之道。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，此次新冠肺炎防疫期間加速企業運用數位科技來優化溝通流程，而在此過程中，更可透過數位化來提升整體流程的效率與品質。

周建宏指出，資誠內部已推廣數位辦公室、數位提升計畫等項目，以提升溝通效率、加強資料品質及強化流程軌跡等面向為目標，重新盤點、改善流程並結合工具應用，透過流程再造，真正將數位轉型計畫導入每位同仁的作業之中。

(工商 )