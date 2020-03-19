針對疫情對藝文產業的衝擊，文化部長鄭麗君今於立法院教育文化委員會承諾，在15億藝文的紓困補助和振興計畫之後，還會有第三波、甚至第四波的經費投入藝文產業。鄭麗君表示，她也認為15億不夠，最初提預算時也提超過15億，「在特別預算8億、移緩濟急7億之後，還會有第三波。現在正在盤點第三波，文化部能自己調控的就調控，不能調控的就向行政院報移緩濟急，由行政院同意調整歲出分配預算。」

鄭麗君表示，今年也有機會有第四波經費，「行政院長蘇貞昌也在18日主持跨部會紓困振興方案的會議，我有特別請求，若屆時文化部預算不足，行政院能不能支持？行政院蘇貞昌有親自表達會全力支持產業的紓困和振興，若有不足會支持。」

國民黨立委林奕華也提出疑問，目前藝文紓困振興補助上線，但第一次公告僅限1月15日到3月31日，申請時間只到4月10日，時間很趕，文化部是不是能改為隨時遞件？或是給多一點準備時間？鄭麗君表示，「目前的公告是為了解燃眉之急，雖然4月10號截止收件，但會分次審查、分次撥款，會定期公告、定期申請，原則上第二次在4月就會再公告。」

幾位立委也對目前移緩濟急的7億元提出疑問。林奕華質疑，雖然文化部匡列了7億元，從公共建設計畫移出可延後進行的工程經費，但目前卻不知道是從哪些工程經費而來？民眾黨立委高虹安也質疑，經費從工程移來，會不會造成公共建設延宕，且若不知道從哪裡移緩濟急，民眾也會擔心，這筆7億元，會不會「看得到、吃不到」？

鄭麗君則表示，目前尚未公開移緩濟急的7億元是來自哪些工程經費，是因為文化部依照《災防法》第43條提出移緩濟急預算，第19條有規定程序，必須修改歲出分配預算送行政院核定，核定後才可以修改，現在還在送行政院核定的階段，確定之後就會盡快公佈。

(中時 )