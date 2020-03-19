台東縣府試辦分區辦公及居家辦公。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

面對新冠肺炎持續延燒，儘管台東現在仍是「零確診」，台東縣政府不敢大意，完成辦公相關應變措施，包括出入口管制量測體溫，以及規劃分區辦公、居家辦公、人力備援等方式。台東縣政府於19及20日試辦分組分區辦公，台東縣長饒慶鈴希望能評估資安等影響狀況，並做滾動式檢討，待行政院發布後即配合進行。

本項分組分區分組辦公及居家辦公，台東縣府人事處率先於3月11日至13日分組演練「居家」及「分區」辦公措施，讓縣府人員充份瞭解異地辦公模式。

考量各單位業務屬性不同，台東縣府則於19及20日2天擴大全面於各單位試辦，各局處一半人力於現地空間分組分區辦公，每個區域的人員由不同出入口進出辦公室，避免傳染

另一半人力會有1／3人員採居家辦公，並以未直接面對民眾的同仁為演練對象。演練範圍包括測試公文處理等業務資訊系統、文書資料傳送消毒作業、網路硬碟存取及視訊會議等。

台東縣長饒慶鈴表示，這次試辦之後會再評估資安及系統穩定性、感染風險、各業務屬性的辦公模式及對公務影響等，並蒐集各單位主管意見，滾動式檢討修正縣府的應變措施，待行政院發布後立即配合啟動。

人事處指出，台東縣府另規劃備援人力進駐預備辦公室，要讓1千多名員工分流，現已整備8處空間，採分層、分棟或於不同地區上班，各場所通訊網絡及基本辦公設備可因應臨時辦公所需，確保公務可以持續運作。

(中時 )