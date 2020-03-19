全球第一個「新冠病毒基因演化路徑」平台上線，台灣旅美科學家、圖策智能執行長林清詠，匯集世界各國370株新冠病毒基因序列，用AI人工智慧畫成新冠病毒基因演化樹，並從中分析出幾株傳播力頑強的病毒亞型，林清詠警告，歐美病毒恐愈傳愈有攻擊力，絕不能放任他們傳播！

根據智慧科技交流平台《未來城市》報導，從新冠病毒基因演化樹可看出如同滿天星斗的移動軌跡，呈現目前近400株、來自30多國的病毒株。林清詠解釋，一個紅點代表一個已完成基因定序的病毒；一個綠點代表一群有共同基因序的病毒組；白線則是病毒的關聯，點到一個綠點就能秀出這組病毒的傳染路徑。

林清詠說，從病毒基因演化樹可清楚看出誰傳誰、經過哪些變異，如此一來就不一定要從接觸史與旅遊史推測感染源，即便找不出源頭的社區感染，也能看出感染途徑。在這張錯綜複雜的全球感染網絡中，最值得留意的是歐洲與華盛頓州的兩組病毒。

林清詠特別提醒，有兩株感染力超強的病毒組，其中一株在中國、澳洲及亞洲各國傳播一個月後，1月24日變異成另一支病毒傳進華盛頓州；還有一支在1月28日傳進德國後，2月底時在義大利、芬蘭、瑞士、荷蘭等國爆發。歐洲之所以近期疫情加劇，其中一大因素可能是歐洲國境相連，導致病毒如煙火般四射，最後傳遍整個歐洲。

對於歐洲政府認為，新冠肺炎就像流感，六、七成的人感染後就沒事了，林清詠反駁「這是沒有公衛常識的說法」，林清詠解釋，病毒不只會傳播，還會在傳播過程中在宿主身上變異，「傳更多，變異愈多」，也愈有機會累積新的攻擊能力，這才是病毒真正可怕的地方。

(中時電子報)