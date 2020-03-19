奇美博物館是南市府委外文化場館。(奇美博物館提供)

新冠肺炎疫情對景氣產生影響，民眾出遊意願降低，台南市各委外古蹟及文化場館景點也日漸有感，連帶影響廠商營收，台南市政府啟動產業快速支援機制，台南市長黃偉哲正式核定同意文化局減收所轄31處委外古蹟場館本年度3月至5月每月50％權利金、收入總金額近168萬元，降低業者負擔，陪伴台南市文化事業經營者度過疫情嚴峻考驗。

文化局指出，目前委外古蹟及館舍扣除受疫情影響較少景點外，較受影響的經營點共31處，市府將回溯自3月起至5月每月減收各5成權利金。另3處文化經營點承租對象為國有財產署及臺糖公司，如主管機關或企業同意減租，則34處經營點減租總額將達264萬元。市府將持續協助廠商爭取優惠減免或紓困措施，邀請各機關與委外業者共同努力，將疫情衝擊減到最低。

文化局表示，自2019年底預知疫情可能擴散肆虐後，春節期間，武漢隨即傳出封城消息，當時就已對全台旅遊觀光業造成一定程度心理壓力，但由於台南各古蹟景點因早就規畫「新春大道藝」共200場次街頭藝人大會串等年節相關活動，並早一步加強防疫，仍吸引許多遊客出遊，繳出亮眼成績單。

總計今年年假與去年同期相比，參觀人次及總營收仍較去年同期各成長4％和5％，業績甚至微幅上揚。然而，隨著全世界疫情持續擴散，為緩解各類產業經營者壓力，黃偉哲特別指示主動出擊，整合中央及地方資源及紓困方案，即時提出對接計畫，以確保迅速有效地緩和疫情影響，重振各行各業擺脫疫情的衝擊。今天提出針對文化空間委外廠商、即文化事業經營者的方案，正是其中重要一環。

(中時 )