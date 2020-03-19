新冠肺炎全球大流行疫情持續升高，市場恐慌氣氛揮之不去，周三晚間美股期貨震盪劇烈，扭轉稍早前歐洲央行推出龐大激勵方案觸動的強勁反彈，截至美東下午10時31分，道瓊指數期貨大跌674點，意味著周四開盤可能跌570.92點。

目前E-MINI標普500與E-MINI那斯達克100指數期貨分別下挫3.10%與2.37%。歐洲股市方面，目前EUROSTOXX 50指數期貨跌幅擴大至2.8%，富時100指數期貨跌2.4%。

亞太股市一反稍早前的抗跌氣勢，目前MSCI亞洲（日本除外）指數跌3.48%。日經指數由升轉跌，早盤收跌0.74%。韓股目前暴跌逾5%，周四恢復交易的菲律賓股市暴跌近18%。香港恆生指數跌近5%。上證指數跌1.75%。澳洲S&P/ASX 200 指數目前跌1.59%，稍早前一度漲逾2%。台北股市一度重挫近700點或逾7%。

(時報資訊)