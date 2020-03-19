23年前的中藥商公會全聯會為推動中藥商調劑權行賄立委案，前立委邱垂貞高院更三審判刑3年10月，但最高法院更三審沒有給予邱詰問的機會，且未說明為何不採對邱有利的證言，撤銷判決發回更審，更四審今仍判刑3年10月。可上訴。

本案源於中藥調劑權1993年被修法刪除，需要通過國家考試才能調劑，時任中藥商全聯會理事長的徐慶松被控向各地方公會會員募得3900多萬元，組成「修法推動小組」向時任立委的邱垂貞等人送錢，成功遊說立法院在1998年通過相關的藥事法修正案。

高院更三審認定，中藥商交付給邱垂貞的哥哥邱茂雄（已歿）500萬元，並明白表示要求邱垂貞支持修法，而邱也在修法過程中「誓死抗爭」，完成中藥商請託之事，可見中藥商交付款項與邱的職務行為有對價關係。

更三審考量案件符合速審法減刑規定，將邱垂貞依貪汙罪判刑3年10月、褫奪公權3年，沒收犯罪所得500萬元；林光華及馮定國因檢方舉證不足，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決確定。邱垂貞服提上訴，最高法院撤銷發回更審。

(中時 )