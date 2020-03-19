行政院日前宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，藍營痛批此舉如國家隊霸凌台中地方隊，立法院內政委員會召委、藍委陳玉珍今天臨時變更議程，探討憲法與地方制度法下地方自治權的保障，國民黨團來勢洶洶，甲動備戰，民進黨立委沈發惠痛批，現今防疫緊要關頭，今天也是全面境管第一天，結果內政委員會在討論中火案，還要行政院秘書長、內政部長來報告中火，藍委還來幫台中市長盧秀燕圍事，非常遺憾又難看。

沈發惠質詢時指出，今天委員會報告中火案時間、地點、議題錯誤，國民黨委員動員幫忙盧秀燕圍事，藍委應該去問問選民關心中火還是疫情，連國民黨主席都來幫忙為事難看，盧秀燕因為民調低擺場子，完全是政治表演，盧秀燕民調低不是因為中火，而是防疫期間集合校長跳舞，應該要好好配合陳時中把防疫做好，民調就起來了。

內政委員會另名召委、綠委管碧玲也在臉書批評，國民黨立院立院內政委員會發動政治操作，北部的國民黨立委也來大張旗鼓，他們真的了解問題嗎？他們願意立即大幅增加北電中送嗎？把電、水、垃圾這些問題，拿來作縣市大戰，她不以為明智。

管碧玲說，中火當年是國民黨設置民進黨反對，現在執政三年，減煤已近600萬噸，排汙減量也超過50％，尤其，中部地區用電已經高於發電，民進黨執政佈局綠電，全面在為國民黨時代能源政策「擦屁股」，台中市用一個市自己的角度展開發電的圍堵戰爭，要求立即減煤，等於要南、北再加碼南電中送、北電中送，屆時，如果南、北兩個國民黨市長也開始有民意壓力，如法炮製，為了空汙，發動各區發電「自發自供」，台中要怎麼辦？

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(中時 )