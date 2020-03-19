交通部今（19）日證實，因受疫情影響，航空業受衝擊持續擴大，為協助業者共度難關，交通部長林佳龍建請行政院協調相關單位提供紓困專案貸款，經政院昨（18）日召會確認，將以專案方式協調中華郵政公司及公民營銀行提供航空公司穩定經營的資金支持。

本報今（19）日報導「郵政儲金助陣，航空專案貸款將上路」，內文指出交通部18日赴行政院溝通航空業專案貸款，獲得政院同意力挺，將透過「規模達6.3兆元的郵政儲金」協助，支持航空業專案放貸，預計本周完成作業要點，下周會和六家國籍航空會商，若有共識業者可迅速申貸。

林佳龍今天赴立法院交通委員會備詢，交通部高層證實，這項航空業專案貸款，除了將協調公民營行庫協助航空公司「既有貸款展延」，也將由郵政儲金轉存銀行提供貸款，提供業者一年郵局機動利率利息補貼；此外，貸款額度也預計將取消300億元上限，依航空業者提出申貸的實際需求專案審查。擔保部分，但以業者自行擔保優先，「不足部分則以信保基金提供協助信用擔保」。

根據國際航空運輸協會（IATA）的預測，今年全球航空業營收損失可能高達1,130億美元，林佳龍兩周前即指示研議進一步協助紓困方案，經交通部及民航局兩度邀集6家國籍航空公司及台北市航空商業同業公會座談後，了解航空業者殷切期盼政府能在營運資金貸款給予協助，因此隨即啟動專案貸款相關規劃作業，並向行政院陳報後獲支持。

交通部表示，目前全球各航空業者受到本次疫情嚴重衝擊，均紛紛向各國政府請求協助，根據國際航空運輸協會（IATA）最新的推估，全球航空業需要政府協助的資金可能高達2,000億美元，各國政府也都正設法提供協助。後續交通部將請各國籍航空公司提出因應本次疫情之應變計畫、相關資金需求及具體財務規劃，邀請跨領域專家及銀行團共同協助審查，全力協助業者度過疫情寒冬。

(工商 )