相隔15年，戲劇大師李國修經典舞台劇《昨夜星辰》將再度搬上舞台。男女主角邵雨薇、梁正群則身穿婚紗西服亮相，現場猶如舉辦婚禮。

《昨夜星辰》為李國修探討社會上兩性關係的劇作，不論是想婚、失婚、懼婚、育兒、外遇、家庭關係，在本劇中都有深入的探討，女主角庭薇(邵雨薇飾演)因為父親早先的外遇，對婚姻畏懼但又同時嚮往愛情，最後成了小春的外遇對象，兩代間的感情關係似乎是種輪迴重現，最終每個人都將會有屬於自己的歸宿。

首次出演舞台劇的邵雨薇受訪表示：「這是我第一次演出舞台劇，對我來說是從來沒有嘗試過的領域，舞台劇跟電視或電影的演出真的很不一樣，沒有辦法剪接跟後製會直接呈現在觀眾眼前。而且《昨夜星辰》的劇本我第一次看到真的哭到不行，覺得跟我的生活際遇好像，就拜託導演一定要讓我演！」

梁正群則表示：「劇本讓我感觸很多，相信進場看戲的觀眾一定不會失望！另外能跟很多很厲害的前輩學習演技，真的是十分榮幸！」戴自華受老友樊光耀邀請，二話不說答應演出，「很久沒有戲劇演出，現在排練心都好癢想好好過過戲癮！」茵芙受訪透露：「第一次看到劇本我真的嚇到！想說跟我的人生際遇也太像！其實在光耀哥給我看劇本的時候，我有猶豫要不要接演，最後幸好有演！每次的排練對我來說都是種療癒的過程，希望也能帶給觀眾療癒傷口的力量，請大家一定要支持《昨夜星辰》！」

導演樊光耀更與大家分享首次編導的心情，「《昨夜星辰》是國修老師少數以女性角度描述的劇本，一年半前接到邀請想以雨薇為女主角打造一部舞台劇，我就想到這個劇本，覺得非常適合雨薇，也很感謝王月姐這次給我非常多鼓勵，希望大家也可以多多支持鼓勵我們昨夜星辰這部戲。」

《昨夜星辰》是已故台灣戲劇大師，同時也是屏風表演班創始人李國修老師的經典作品，擔任本次演出藝術顧問的王月女士，18日突然帶著象徵祝福的捧花現身記者會，為大家加油打氣，讓演員們驚喜萬分，王月並表示：「國修老師2005年為《昨夜星辰》的女主角，寫下一段劇中父親臨終前對女兒出嫁時的祝福；也因此2016年自己女兒妺子結婚時，國修老師雖已離世，仍能讓妺子意外得到這份祝福。所以《昨夜星辰》是一部寓意深遠的作品。」

《昨夜星辰》-2020李國修紀念作品舞台劇，6/26將以台北為首站展開全台共九場巡迴，門票也在今天3/18中午寬宏售票系統(www.kham.com.tw)開賣。

邵雨薇是第一次演出舞台劇。（攝影／林勝發）

李國修子弟兵樊光耀首度編導，領11位演員重現恩師作品。（攝影／林勝發）

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(中時電子報)