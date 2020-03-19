海巡快艇上仍可見受損的舷外機外殼。（李金生攝）

遭到陸船圍攻的海巡快艇，停泊在料羅港區等待維修。（李金生攝）

海巡快艇的甲板上，仍可見陸船丟擲的酒瓶和碎片。（李金生攝）

金門海巡組主任陳建文強調，縣府與海巡隊已分別透過管道，將現場蒐證資料傳送陸方相關單位，強烈要求針對施暴快艇究責，未來也將追償我方損失。（李金生攝）

金門海巡隊與縣水產試驗所3艘船艇，16日在小金門檳榔嶼海域執行清除非法漁網任務時，遭 10餘越界作業的大陸漁船用酒瓶、石塊圍攻，其中1艘14日剛派駐金門，首次出勤的新型快艇2具舷外機撞損，海巡幹員則連開11槍將陸船驅離我方水域，一場「海戰」才在驚濤駭浪中落幕。

16日上午9時許，金門海巡隊2艘船艇完成陸船驅離，全面淨空海域後，縣水試所「金門號」進場清除非法佈放的漁網，迄10時許，原本已駛往水域外的10餘艘大陸快艇見狀，竟再度集結闖入我方水域，悍然包圍我方船隻，陸續丟擲石塊、酒瓶攻擊。

海巡快艇為保護「金門號」，立即趨前與陸船近距離纏鬥，其中1艘14日剛派駐金門，首次出任務的CP-1022新型快艇遭到陸船以「海狼戰術」圍攻，導致2具舷外機被撞損。

海巡幹員火速還擊，對陸船連開6發震撼彈和5發沙包彈，以強大火力優勢將陸船全數驅離我方水域，隨後並增派2艘快艇趕抵現場，繼續支援完成清網作業。

縣府與海巡隊已分別透過管道，將現場蒐證資料傳送陸方相關單位，強烈要求針對施暴快艇究責，未來也將追償我方損失外，並在巡防能量未受減損的情況下，連2日持續加派巡防艇戒護「金門號」執行護漁任務，同時針對檳榔嶼海域加大掃蕩力度，截至18日為止共驅離25艘越界陸船和清除刺網19件、定置漁網3組、定置錨3支。

金門海巡隊今天表示，該艘遭圍攻的新型快艇造價新台幣650萬元，受損的舷外機每具60萬元。海巡艦隊分署已從高雄緊急裝載2具新機到金門維修，下周一即可恢復勤務。

海巡並說明，由於新冠肺炎持續蔓延，加上現場海域的縱深僅有1公里左右，不利快艇對快艇的追緝作業，在全面防疫和實際執行需要的多重考量下，才暫以驅離我方水域為主。

(中時 )