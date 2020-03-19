新冠肺炎疫情升溫重創全球股市，避險資產黃金竟也成為市場提款機，導致國際金價暴跌逾3%，殺破1500美元。分析師指出，金價大跌是因投資人拋售黃金來換取現金，以彌補股市巨額虧損。

Marketwatch報導，美國財長梅努欽警告，面對疫情威脅，政府若不採取經濟刺激措施，美國失業率可能達到20%，「目前恐怕是所有產業反轉向下的轉捩點。」

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，市場流動性資產的恐慌性拋售越來越多。他預估，金價可能反彈到1550美元，近期在1500美元至1600美元區間震盪，長期來說，若恐慌情緒趨緩恢復常態，黃金就會再度走高。

分析師指出，視為避險資產的黃金，正在承受去槓桿化的壓力，由於股市和風險資產暴跌，投資人只好拋售黃金來籌措現金，以彌補股市等資產的虧損。

周三金價收盤下跌47.9美元（或3.1%），收在1477.90 美元。截至台北時間，19日（周四）上午11點，金價續跌6.85美元（或0.46%），暫報1471.05美元。

(中時電子報)