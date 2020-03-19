新冠肺炎疫情急速蔓延，法國自17日中午起全國實施封城，不過嚴厲措施進行的第一天，就有超過4,000人違規，當局警告將調高罰金，最高有可能祭出375歐元（約新台幣12,455元）重罰。

法國自17日正午起實施封城，居民出門必須填單說明理由及目的地，警察也會在街上一一盤查。

法國新冠肺炎確診數突破9,000人，總統馬克宏16日宣布，法國自17日正午12時起全面實施封城，全國6,700萬人禁止出門。

不過封城措施實施第一天過去，就有數千人關不住、違規挨罰。法新社報導，法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）昨（18）日表示，周三上午開始，當局已登記到全國有4,095人違規。

鑒於違規人數眾多，他宣布罰金將從現行的35歐元（約新台幣1,161元）調高至135歐元（約新台幣4,482元），他警告，未來還有可能上調至375歐元。

事實上，比起鄰國義大利、西班牙，法國的封城措施算是相當寬鬆了，儘管居民被要求待在家裡，必須旅行時，要簽署文件說明目的地，不過居民仍可單獨出門散步和慢跑。

周三，法國單日激增1,404例新冠肺炎確診病例、89例死亡病例，累計境內共有9,134人確診、264人死亡，死亡人數成長了51%。

(中時電子報)