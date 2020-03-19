台北市都發局19日召開都審會，審議通過「忠孝東路4段地下道通廊連通口新建工程」也就是大巨蛋和國父紀念館連通道，為串聯大巨蛋和國父紀念館並疏散人潮，在國父紀念館鄰近忠孝東路停車場處設置出入口，會議過程許多委員對「排水負荷量」和「人潮疏散」提出爭議，最後主席裁示「排水」相關問題，將交由水利處審核，順利通過都審會。

許多委員針對「排水負荷量」及「人潮疏散」提出建議，有委員提出，電梯設置只有1個，國父紀念館是假日家庭的休閒地，電梯是給娃娃車使用，是否有數據能提供電梯的數量是足夠的；另外，針對排水問題，委員也提出，截水溝寬度應加寬和排水是否可負荷，皆需有數據分析，最後主席裁示送水利處審查來做解決。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩指出，連通道通過後，會做細部設計，4月底前盼能完成，完成後進入內部審核後才能發包，預計工期大約2年，而針對日前議會也對大巨蛋提出附帶條件，須等通過審議程序後才能動支3億預算，陳世浩說，目前預算皆未動支，委外廠商是新工處現有的開口合約廠商，到目前為止都還沒付款。

陳世浩指出，大巨蛋須通過都審、環差和取得建照後，才能動支預算付公，而目前預定在下周進入「環差」階段，台建中心審查上周也已通過，會送到內政部核定作業，下周環差如順利通過，就會送進都審核定，建照執照變更設計才會核發，市府期待今年能順利復工。

(中時 )