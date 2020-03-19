大聯盟因新冠肺炎疫情延後開季，可能要到5月才能有球賽可看，對一般球迷來說只要等待就好，但這位82歲的大都會球迷凱瑟琳（Kathleen Selig）卻等不了。她剛被診斷出罹患小細胞肺癌(Small Cell Lung Cancer)，只剩數周的生命，因此她的孫女在推特上尋求大都會的關注，沒想到阿隆索(Pete Alonso)與新教頭羅哈斯（Luis Rojas）真的與她連絡了。

凱瑟琳的18歲孫女艾麗（Ally Henglein）在推特上介紹她的奶奶是多忠實的大都會球迷，「自1960年代中期以來，她的生活與呼吸都充滿了大都會。」艾麗說她的奶奶從頭到腳都穿著藍色與橘色(大都會配色)，甚至連指甲油也只塗這兩種顏色，至少在過去18年來，她永遠帶著大都會的金項鍊。有一次她在加州巧遇大都會球員並有幸與他們吃上一頓飯，當時留下的合照也一直掛在她屋子的牆上。

艾麗寫下，「因為疫情影響，她(沒有很耐心的)一直等待大都會開幕戰，當現在沒有轉播時，她會坐在電視前數小時來看重播比賽，她是大都會的最大粉絲，雖然她總是與任何穿著大都會服飾的球迷攀談，有時令我尷尬，但大都會幫助她度過最孤獨的時光，所以我決定這麼做。」

82歲的凱瑟琳是大都會死忠球迷。（截自推特@allyhenglein／鄧心瑜傳真）

艾麗寫下文情並茂的一封信，分享奶奶的故事，來引起人們的關注，希望大都會能給這位死忠粉絲一封信、一條推文，或是一通電話，任何能表達大都會對凱瑟琳這段時間以來的愛以及讚賞，而這做法成功吸引球團注意，球星阿隆索與總教練都給凱瑟琳打了電話，代表球團向她表示感謝。

當凱瑟琳接到電話後，立刻忍不住落淚，「你不知道這對我來說多有意義，你不知道，但我真的愛你們。」在兩人掛掉電話後，阿隆索再為凱瑟琳錄製一段影片，表達大都會對於她的「終生支持」感到驕傲，並在結尾說，「讓我們一起去大都會吧。」

一切的推手艾麗在事後說，「這一切好不真實，我常在推特上看到病毒式傳播的推文，但沒想過有一天我也是其中之一。這恢復了我對人的信念，在現在世界的陰影下，我們似乎都分裂了，但我很榮幸見證每個人為了一件好事而齊心幫助。」

(中時 )