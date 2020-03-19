新北市長侯友宜18日建請總統蔡英文發布緊急命令，總統府發言人丁允恭表示，關於防疫、人民出入境相關限制，目前法律授權充分，尚無發布緊急命令考量，侯友宜19日重申三項主張並再次呼籲「總統要站出來說話，發布緊急命令」。

「總統要站出來說話，發布緊急命令」侯友宜表示，這2周是關鍵時刻，修法恐不及疫情變化速度，建請總統必要時站出來發布緊急命令，希望30天內做到位。

面對有人批評不能任意動用緊急命令，侯認為，守住國人健康，才是守住一切，而且許多民主國家採取封鎖邊境，「地方做不到的就給中央做建議」，侯友宜表示，他是做市長該做的角色，掌握地方狀況並適時給中央建議。

侯友宜表示，感謝中央宣布外國人禁止入境，但「還有一半沒做」，建請中央研議，全面國人不准出國，因為近期確診個案「在機場只攔到一半而已」，他呼籲應對入境者全面篩檢、居家檢疫。

(中時 )