彰化縣今天起針對縣內102家住宿式長期照顧機構發布禁令，全面禁止住民的親友家屬入內探視。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台灣新冠肺炎疫情遭受第二波境外移入案例衝擊，彰化縣針對長照機構超前部署，防疫規格再加嚴。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

因應新冠肺炎疫情再度升高，台灣陷入第二波歐美境外移入案例散播危機，彰化縣衛生局宣布19日起全縣各住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構等102家機構，全面禁止探視，避免疫病傳播風險。

因應疫情升溫，彰化縣傳染病防治流行疫情指揮中心針對「高風險場所感染控制及健康管理」超前部署，特別針對縣內各類住宿式長照機構，辦理機構分艙、分流教育訓練課程；並建議機構提供視訊方式供家屬或親友探視。

台灣新冠肺炎疫情遭受第二波境外移入案例衝擊，彰化縣針對長照機構超前部署，防疫規格再加嚴。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

衛生局長葉彥伯表示，國內新冠肺炎病例已達百例，歐美亞洲之疫情入侵，來勢洶洶，目前國外已傳出多起長照機構群聚事件；長照機構住民，多為失能合併慢性病長者，屬於罹患重症或死亡之高風險族群，因此必須嚴防群聚事件發生。

不過，若有特殊探視需求，且經機構評估確有需要，需提供健保卡、身分證，確認14天內無國外旅遊史、並且沒有傳染風險之虞，方可入內探視。

葳群老人長期照顧中心董事長林亮暉表示，所經營的葳群、珍瑩2家養護機構，共收住近220位院民，早在疫情爆發初期，就配合指揮中心拉高防疫規格，每天最多只受理2位院民的家屬親友申請預約探視，最多可2人前來，需配戴口罩、量測體溫，只能在通風的公共區域會客，時間30分鐘。

林亮暉說，當時又鼓勵院民的親友透過視訊探望交談，照服員、護理師都配有公務手機，不論院民是臥床或坐在輪椅上都很方便操作與遠方親友家人交談。近日已提早跟院民宣導，相信他們心情上都能接受此規定；畢竟2個月來，連要就醫大家都很提心吊膽，擔心從醫院感染病毒回來，能全面防堵。

彰化縣內住宿式長照機構包括老人福利機構50家、護理之家40家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家及產後護理之家8家，共計102家，工作人員數3371人及住民6608人，總計9979人。

(中時 )