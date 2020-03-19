行政院副祕書長何佩珊解釋，前台中市長林佳龍可以協調溝通，現任台中市長盧秀燕標準更嚴苛，採取比較激進方式。（趙婉淳攝）

對於政院宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，兼任國民黨主席的藍委江啟臣今天質疑，此舉形同選舉性辦案，且有昨是今非問題，行政院副祕書長何佩珊解釋，空汙法修法後，就開始與中市府溝通，但差別在於，前台中市長林佳龍可以協調溝通，現任台中市長盧秀燕標準更嚴苛，採取比較激進方式，且中市府對中火的處罰有牴觸自治條例問題。

江啟臣上午在立法院內政委員會質詢時，關切中火議題，他詢問，林市府於2016年制定自治條例，時任台中市長林佳龍公開講，雖然中央有不同意見，卻沒有被宣告無效，也完成備查，為何時隔五年後才宣告無效？

行政院副祕書長何佩珊說，林佳龍曾抱怨時任閣揆的張善政沒有做出任何決定，而地方自治法規備查的話就有效力，2018年空法修法後，多次與中市府溝通，溝通很久。

江啟臣追問，政院不預警宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，違背憲法保障地方自治優先，不符合環境基本法精神，質疑為採政治性角度，選擇性依法行政，且有昨是今非問題。

何佩珊回答，中市府可藉釋憲進一步釐清問題，至於是否是昨是今非，為何空汙法修法後沒有立即開罰，因為政院曾多次和多次和中市府溝通，但差別在於，林佳龍可以協調溝通。

江啟臣聞言後打斷再問，「盧秀燕不行協調溝通？」，何佩珊隨即「不、不、不」否認，接著指出，盧秀燕標準更嚴苛，採取比較激進方式，對中火處罰有牴觸自治條例問題，也就是裁罰過重。

(中時 )