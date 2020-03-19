防堵新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心公布防疫期往前回溯，3月5日到3月14日經相關區域入境的人員，全部要居家檢疫14天。而刑事局今年3月13日、15日先後從歐洲押解92名詐欺嫌犯，負責接機任務的11名國際刑警，返台後也被要求立刻返家隔離。

中央疫情指揮中心17日宣布，從法國、德國、西班牙、荷蘭、丹麥、瑞典、斯洛伐克、希臘、立陶宛、挪威、瑞士、英國愛爾蘭、杜拜（含轉機）、埃及、土耳其（含轉機）等區域，入境、有旅遊史都需要跟鄉鎮公所主動聯絡，配合14天居家檢疫。

刑事局國際科今年1月透過跨境合作，在歐洲逮捕92名詐欺嫌犯，3月13日起分5批押解回台，後又到土耳其轉機，人犯移送台中地檢署。由於遣返時歐洲已成疫區，警方在上機前先發口罩給嫌犯，一行人全數在飛機機尾，回台後收到通知，接機的11名國際刑警返家進行14天居家檢疫外，辦公室也全面消毒。

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(中時電子報)