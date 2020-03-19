網友在臉書爆料，有團體闖入北部一間明星高中的教室拍性愛影片，校方目前已到警局報案提告。（圖／翻攝自臉書）

北市一所明星高中日前遭不明人士在放學後進入教室內拍攝性愛影片，影片甚至已上傳至相關平台，該校學生發現後向校方反應。昨（18日）下午3時許，校方派員正式提告，轄區分局已著手偵辦，並已鎖定3名男子涉嫌重大，全案將依侵入住居、妨害名譽及散布猥褻物品等罪偵辦。

近日不明團體闖進台北市1所明星高中，並在教室內拍攝性愛影片，再放上付費平台供人觀看，會員發現後上網爆料，隨即引發網友熱烈迴響，紛紛留下「太扯！」、「可以直接報警了吧？」等字句，甚至還有疑似該校的學生留言「是我們班」。

據悉，16日晚上下課後有不明人士闖入該明星高中校園，疑似在教室內拍攝性愛影片，有學生看到拿著照片向校方反應此事，17日晚間校方在討論後告知轄區警方，18日下午才派員正式到派出所提告。

昨（18日）上午校方證實此事，表示當事班級學生昨下午持爆料照片前往處室告知，第一時間已向教官室調閱監視器畫面，發現不明人士是在３月16日晚間約7時30分至8時進出教室，且案發地點是3樓的高二教室，當天晚上並未開放晚自習，因此大樓設有門禁管制，不知校外人士如何進入教室，校方目前已持監視器畫面向警方報案。

根據校內監視器畫面顯示，本月16日晚間7時許，3名男子闖入校園後，先在教室走廊更換衣服，再闖入教室長達半小時，3人才一起離開現場，因室內並無裝設監視器，3人有無拍攝影片尚待釐清，警方目前已鎖定3名涉案男子，全案將依侵入住居、妨害名譽及散布猥褻物品等罪偵辦。

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(中時電子報)