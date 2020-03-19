立院財政委員會今（19）日舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬直言，依統計分析，光是旅行社業恐就有27萬個工作機會受到影響，新冠肺炎疫情衝擊遠超過SARS，政府應注意「疫情海嘯來了」！ 立委曾銘宗也說，疫情繼續延燒至第3季、第4季，有可能衍成為2020金融風暴。為求因應，學者與立委紛紛建議，經濟產業面也應超前布署，挪用長期預算救急。

朱雲鵬表示，2019年來台旅客約1,186萬人次，2020年產業預估會減少至少300萬人次，據研究，每11位旅客可創造1位旅館從業人員工作機會，若來台旅客減少300萬人，換算下來將衝擊27萬個工作機。更何況，目前疫情發展衝的擊嚴重性已較SARS更大。

朱雲鵬並提出三點建議，首先呼籲各部會都要有單一口專線電話，處理各界問題，第二是執行率應當追蹤，最後則是短期需求超過預期時，應挪長期預算，拿來救急。

淡江大學教授聶建中也說，疫情已造成人不流、物不流，未來恐導金流也不流，政府應出面救急，但各產業差異性大，紓困有必要，但須先做分析後救急。

曾銘宗則強調，相較美國30兆元、英國12兆元、香港4600億元、韓國2958億元、新加坡1350億元，我國防疫、紓困經費相對不足，目前編列的紓困振興特別預算600億規模太少，不足以因應產業及勞工紓困之需。

曾銘宗並強調，特別預算執行的配套，首先對各行業進行調查，瞭解受損失情況，作為紓困決策參考；其次訂定紓困貸款免責條款，鼓勵銀行積極辦理紓困工作；第三，研議放寬逾期放款認定標準，減緩對中小企業衝擊；第四各部會指定單一窗口，協助紓困振興工作；最後所需經費如有不足，先挪用2020年度預算，或由相關基金支應，如有緊急情況再辦理追加預算！

(中時 )