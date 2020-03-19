受到新冠肺炎疫情在歐美各國持續擴散，加上OPEC+減產會議破局引發油價崩跌帶動金融市場恐慌的影響，美股從2月創高點回檔超過20%，11年多頭行情劃下句點。美股道瓊跌破2萬點，而台股今盤中跌停家數持續增加，逾550檔，指數重挫近700點；而新台幣匯價早盤貶值幅度也再擴大逾2角，盤中最低價30.485元，再創去年12月中以來新低匯價，回測30.5元心理關卡。

新冠疫情導致供應鏈斷鏈及需求下滑對全球經濟衝擊可能大於SARS時期。央行總裁楊金龍日前在立法院曾表示，6月底若能控制住，今年台灣經濟成長率仍有機會2%。今天央行理監事會，市場關注央行GDP的調整和降息。

元大投信指出，2000年全球股市崩跌為網路科技股泡沬，2008年則為美國房地產泡沫，此次新冠肺炎疫情的發展就是屬於純粹的風險事件，並非因金融資產泡沫危機所引起的下跌，觀察過去10年台股表現，因台灣經濟底氣強，當台股觸及10年線後，尋求支撐後即會反彈。

(時報資訊)