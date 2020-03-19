歷經9個多小時，1300多公里的旅程……18日19：34，載著547名湖北恩施籍務工人員的D658次就業專列順利抵達浙江紹興。據悉，這是今年全國首趟從湖北發出的就業專列。

「我們發現，不少企業面臨著湖北籍中層領導、技術骨幹不能及時到崗，導致生產線不能順利運行的情況。」紹興市人力社保局長黃奇凡介紹，為滿足在鄂員工返紹需求，該局在分析對比紹興7.6萬個湖北籍在紹流動人口資料和3.5萬條非重點疫區湖北籍在紹務工人員參保資料後，根據湖北疫情情況，制定“接返湖北籍員工地圖”。

「接返湖北籍員工地圖」上劃定潛江、恩施、咸寧等中低風險地區作為接返務工人員重點地市。紹興市人力社保局通過協調恩施州政府以及中國國家鐵路集團，恩施-紹興返工專列順利啟程。

據悉，此前紹興已組織湖北潛江、荊州江陵-紹興8輛「就業大巴」接返159名務工人員。加上昨天開行的恩施-紹興專列，共接回706名湖北籍員工。

(旺報 )