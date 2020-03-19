印尼籍看護阿妮拾獲800片口罩，並交給光田綜合醫院急診室外值班的保全保管。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

承辦員警調閱郵差投遞路線的監視器，確認在沙鹿區大同街時口罩仍綁在車上。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

台中1名郵差17日上午投遞防疫口罩，途中不慎掉落800片，走在後頭的外籍看護發現，立即追上前呼叫，無奈看不到車尾燈。沙鹿警方接獲郵差報案，立即動員4人，兵分兩路調閱沿路監視器，並詢問附近商家，展開地毯式的搜索，不到1小時幸運在光田綜合醫院尋獲。

1名郵差17日10時許慌張跑進清水分局沙鹿所，表示他負責運送的一包口罩不翼而飛，疑似在投遞途中遭竊，因新型冠狀病毒流行，一罩難求，遺失800片口罩，實在非同小可。

員警立即兵分兩路，由警員王惟萲確認郵差投遞路線，調閱沿路監視器，確認在沙鹿區大同街時口罩仍綁在車上；另一頭由警員蔡瑞修、王啟銘在大同街一邊找尋一邊詢問附近商家。展開地毯式的搜索，

員警最後找到光田綜合醫院，詢問院方得知，有外籍看護拾獲1袋口罩。阿妮說，當天她帶著照護的阿姨結束復健，走在醫院旁馬路，就看到郵差掉包，她走進一看，發現是一大包的口罩，她趕忙喊叫，但郵差沒有聽到，她又往前追了約70公尺到沙田路口，已經看不到郵差身影。

阿妮說，當時有人叫她放回馬路上就好，但她認為口罩現在都買不到，放在路上，擔心會被不知名的人給拿走，心想光田綜合醫院就在旁邊，交給醫院最安心。

當時在光田綜合醫院急診室外值班的保全童鴻展看見阿妮拿來1大包口罩，立即謹慎將口罩妥善保管同時通報主管，並隨時留意有否民眾在周邊搜尋物品，若無人認領將轉交警方。

保全童鴻展說，大約中午11時許，就看見警方在醫院周邊出現，主動向前詢問，確定就是遺失口罩的郵差正請警方協尋，立即將口罩歸還。阿妮和光田醫院19日表示，口罩能夠物歸原主都很開心，因為防疫期間，這些口罩真的很重要，也謝謝郵差先生辛苦的補給口罩。

該名郵差表示，當時向警方報案後，感覺警方像在偵辦重大刑案般，立即派多名員警前往協尋，不到1小時就幫他尋回，警方真的很「罩得住」！這些口罩是要配送到各地給民眾購買使用，在這疫情時期，口罩比黃金還重要。

沙鹿所所長林俊祺表示，防疫期間，口罩顯得珍貴，該批口罩是要送到各地給有需要的人使用，警方全力協尋以維護民眾健康，並籲民眾拾獲遺失物，務必交給警方處理，切勿佔為己有，以免觸法。

(中時 )