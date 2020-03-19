新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心18日宣布外籍旅客從19日凌晨起全面限制入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天，許多旅外國人近日來急著返台，民眾反應雙北防疫旅館恐爆滿，新北市長侯友宜表示，與台北市長柯文哲溝通無問題，雙北共同攜手，聯繫管道暢通，防疫旅館如何調配、隨時都會調整，就算旅館不夠也會有其他措施。

(中時 )