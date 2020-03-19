雙北防疫旅館恐爆滿 侯：與柯文哲攜手解決 11:582020/03/19 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜：與柯文哲溝通無礙攜手解決（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心18日宣布外籍旅客從19日凌晨起全面限制入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天，許多旅外國人近日來急著返台，民眾反應雙北防疫旅館恐爆滿，新北市長侯友宜表示，與台北市長柯文哲溝通無問題，雙北共同攜手，聯繫管道暢通，防疫旅館如何調配、隨時都會調整，就算旅館不夠也會有其他措施。 (中時 ) #旅館 #防疫 #入境 #疫情 #外國人 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟贈千片口罩給移民署 04:102020/03/15 地方新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 張育美 籲關注寵物防疫 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 保護外食族 王惠美示範提醒用餐六大衛生守則 19:192020/03/16 生活 疫情延燒宣布禁止入境？ 陳時中：幾乎了 10:362020/03/17 政治 警政署長訪竹縣防疫座談 籲謠言勿傳 17:512020/03/17 社會 德商對台灣防疫有信心 04:102020/03/18 財經要聞 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 政治熱門新聞 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 指揮中心這項防疫決策 趙少康氣到拍桌 - 政治 新冠肺炎怎暴增100例 綠委：台灣人弄破的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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