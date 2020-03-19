新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，除了對於公共衛生與醫療領域帶來極大挑戰，在新媒體時代也是一場資訊戰。繼宣布將提供世界衛生組織(WHO)在平台上免費廣告後，還有竭力打擊平台與疫情相關的假訊息、不實資訊後，臉書(Facebook)再度宣布，將會在動態消息(News Feed)的頂端顯示疫情資訊中心，協助傳遞正確的防疫資訊。

《TechCrunch》報導，Facebook CEO Mark Zuckerberg 在電話會議中宣布，為了傳遞正確的新冠肺炎防疫資訊，Facebook 將會在所有用戶動態消息的頂端放置相關疫情資訊。這當中將會包含來自權威機構例如 WHO、美國疾病管制與預防中心(CDC)所公布的資訊，此外也將包含連結到這些國際健康機構的網頁連結，以及名人、政治人物、記者們所分享的可靠、正確且有用的防疫資訊。

Zuckerberg 指出，這一項功能將會在未來 24 小時內向部分美國地區以及歐洲地區推出，並且在未來幾天之內向全球用戶推出。他指出此新冠疫情資訊中心將會隨用戶所在地區而改變，因為各地政府的因應措施與政策都不同。因此，Facebook 正與各國政府機關合作以盡快讓此功能上線。

且不僅將會在 Facebook 上放置疫情資訊中心，隸屬於 Facebook 的即時通訊平台、全球用戶也超過 10 億人的 WhatsApp，也將會加入類似功能，呈現正確的疫情與防疫資訊。

這一項服務的推出，無非是回應先前臉書(Facebook)與六大科技公司谷歌(Google)、領英(LinkedIn)、微軟、Reddit、推特(Twitter)和YouTube共同發表的聯合聲明。這些科技巨頭指出他們會聯手打擊與新冠肺炎相關的假訊息，並與權威機構合作提供關鍵訊息的更新。並且將會邀請其他的科技公司一同加入。

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 17, 2020

為了新冠肺炎防疫，Facebook 除了進一步加強打擊平台上與新冠肺炎相關的不實訊息外，也禁止口罩相關廣告，並且將進一步封鎖投放口罩廣告的帳號。在台灣，於 Facebook 搜尋新冠肺炎相關關鍵字，則會主動顯示「疾管署」的網站連結，協助用戶找尋到最正確的防疫資訊。而為了主動防疫，Facebook 在多地已經啟動遠端工作政策，當中包含內容審核員工。而由於審核內容的員工在家工作，他們將會更多使用 AI(人工智慧)相關工具來審查貼文內容。由於缺乏人工輔助審核，Facebook、Twitter 以及 YouTube 等平台都表示誤刪符合平台守則的內容的機率將會增加，還請用戶可以體諒。

(中時電子報)