離岸人民幣貶逾7.1關口 大貶500點 11:502020/03/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣19日持續走弱，在早盤兌美元中間價調貶近200點後，上午10時離岸人民幣觸及7.1關口，短暫收復後，11時再度貶逾7.1，最低點觸及7.1098，現報7.1064。 離岸人民幣早盤高點報7.0563，早盤大跌逾500點，觸及7.1098低點。在岸人民幣方面，早盤最低點見7.0781。 截至19日人民幣兌美元中間價已經連跌3日，19日中間價報7.0522，較18日下貶194點，逾4個半月低。 (工商 ) #早盤 #離岸人民幣 #觸及 #關口 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股暴漲暴跌憂慮激升 日股早盤一度跌逾200點 08:572020/03/16 財經 聯準會閃電降息4碼 台股早盤照跌、再破「萬點」大關 10:132020/03/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：京元電、京城、松翰、圓剛、中連貨、高端 10:182020/03/16 財經 台中營建類股早盤紛紛開紅盤 10:372020/03/16 財經 陸股匯偏弱 離岸人民幣再破7 11:332020/03/16 財經 路透：人民幣中間價估開在7.0141元附近 09:172020/03/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：金像電、高端疫苗、達新、鎧勝-KY、信驊 10:172020/03/17 財經 美元指數逼近100大關 人幣中間價下調234點 09:282020/03/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯茂、傳奇、耿鼎、璟德、基亞、智易、泰博 10:172020/03/18 財經 人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 熔斷警報又來了！道瓊期再度狂殺近900點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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