人民幣19日持續走弱，在早盤兌美元中間價調貶近200點後，上午10時離岸人民幣觸及7.1關口，短暫收復後，11時再度貶逾7.1，最低點觸及7.1098，現報7.1064。

離岸人民幣早盤高點報7.0563，早盤大跌逾500點，觸及7.1098低點。在岸人民幣方面，早盤最低點見7.0781。

截至19日人民幣兌美元中間價已經連跌3日，19日中間價報7.0522，較18日下貶194點，逾4個半月低。

(工商 )