國際油價殺聲震天，元大S&P原油正2（00672L）淨值直直落，近三日基金平均單位淨資產價值跌破2元，已達下市清算標準，依規定，元大投信近期將向金管會申請基金信託契約終止；元大S&P原油正2盤中下跌36.67％，成交量突破50萬張。

元大投信官網公告指出，由於新冠疫情全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯揚言將進一步擴大原油增產，3月18日西德州原油期貨市場大跌24.42％，元大S&P原油正2 ETF截至18日止，本基金單位淨資產價值為1.4元，最近三個營業日基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元。

依照金管會證期局規定，指數股票型期貨信託基金最近三個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％，應報金管會核准後終止期貨信託契約。本基金已符合前述條件，近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。

另外，由於近期市場行情異常震盪，元大投信表示，將建請主管機關盱衡市場現況，審酌本檔基金是否需進行清算。

(工商 )