台股已在測試8,600點大關，金管會主委顧立雄19日盤中接受訪問時表示，在限制外資融券交易量後，會再視市場狀況祭出必要措施，被問及下一步是不是要「禁空」，顧立雄回答：「不排除」。

金管會要鼓勵金融業逢低進場承接績優股，其中最大主力軍，即是還有新台幣7.4兆元投資能量的壽險資金，但進場投資台股會影響壽險公司的資本適足率（RBC），顧立雄透露，已請保險局研議調降RBC風險係數。

也就是說金管會可能下調保險業投資台股的風險係數，讓各公司「放心」進場買台股，不會因為買太多、跌太多，讓大股東有增資壓力，希望7兆資金趕快進場。

台股19日盤中跌逾6百多點，顧立雄坦言：「感覺上是有一點過度恐慌！」，投資人信心明顯不足；且主要台股是跟著美股走勢，美股現在「非常不穩定」，現貨上漲，可能當晚期貨盤就大跌到「熔斷」，且都是以千點為單位，這樣不穩定的盤勢，造成與美股連動性高的台股投資人信心不足。

但顧立雄表示，疫情終究會過去，且各國已紛紛祭出「封城」、「鎖國」措施，就表示越能夠在比較短的時間內，能夠控制疫情擴散，只要疫情控制住，消費需求就會回復，且目前全球產業供應鏈並沒有「崩潰」，只要消費需求回復，經濟及股市就能回穩。

(工商 )