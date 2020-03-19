大陸旅遊巨頭攜程19日發布2019年Q4以及全年財報。攜程2019年Q4淨營收年增10％至人民幣（下同）83億元，超越外界預期。但也預計受到新冠肺炎影響，2020年Q1淨營收將大跌45％至50％。

36氪報導，攜程財報披露，2019年Q4淨營業收入為83億元，符合分析師82.5億元的預期，年增幅度10％、季減20％。期間營業利潤年增逾4倍達到5.8億元，若不計股權報酬費用和權益類可供出售金融資產的公允價值變動損益，2019年第四季度攜程淨利潤同比增長132%達到12億元。

展望2020年Q1，攜程預期，淨營業收入年減45％至50％。若不計股權報酬費用，2020年第1季度運營虧損為17.5億到18.5億元。

攜程董事局主席梁建章表示，儘管面臨著短期挑戰，但公司相信新冠肺炎疫情的影響將是一次性的。對旅遊行業和公司基本面的長期前景充滿信心。梁建章認為，新冠疫情並未破壞大陸旅遊市場的健康基礎。反而將加速行業整合以及低線城市的在線滲透率。

攜程在美股18日盤後公布財報，攜程18日股價收跌6.36％報21.63美元。

(工商 )