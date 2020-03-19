新冠肺炎疫情延燒，口罩供給成為防疫重中之重，「口罩實名制」上路讓各大藥局忙翻天，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中提出，研擬請「社工」支援口罩包裝、販售人力。對此，時代力量立委王婉諭昨(18)日表示，看到新聞嚇了一跳，社工不是志工，若是部長口誤，指揮中心應主動澄清，避免社工困擾。

王婉諭說，看到新聞內容表示，「由於目前各地藥局的口罩配送量將增加，陳時中部長研議將請社工支援包裝、販售人力。」該新聞讓她嚇了一跳，因為原先工作負擔就相當繁重的社工們，真的有能量去支援口罩實名制的發放嗎？

王婉諭表示，透過同仁致電衛福部確認後，才確定這個新聞應該是陳時中部長一時口誤，將「志工」誤稱為「社工」。她也提出兩個想法：第一，衛福部及指揮中心應主動澄清，避免造成社工的困擾與恐慌；第二，建議勞動部媒合失業勞工投入口罩需求人力，舒緩第一線防疫人員的辛勞。

王婉諭也強調，防疫期間，陳時中部長和相關的人員一定都辛苦了，她的發言並無針對責備之意，只是希望善意提醒，呼籲相關單位應該儘早澄清，避免不必要的誤會。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)