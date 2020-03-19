新冠肺炎疫情全球肆虐，一位南韓大邱17歲少年因日前高燒不退，13日到慶慶尚北道慶山中央醫院就診，接受病毒篩檢呈陰性，但病情急遽惡化，18日不治病逝，死後再度病毒篩檢卻呈現陽性反應。對此，少年父母控訴當時已發燒達41度，醫院卻拒絕收治。

根據南韓《中央日報》報導，少年父母表示，10日兒子冒著雨外出排了一個小時的隊買口罩，下午回家後就開始發燒。

少年父母指控，13日到慶山中央醫院看診，當時兒子發燒到41度了，醫院說篩檢呈現陰性，所以只接受一些藥物治療就被請回，隔日將兒子送往嶺南大學醫院，不料病情急速惡化，經6天治療最後仍不治身亡。

面對兒子突然病逝，少年父母提到兒子留下的最後一句話「媽媽，我好痛苦」。父母認為醫院錯過黃金救治時間，才導致兒子病情迅速惡化，而少年父親也強調，兒子沒有大陸旅遊史，更不是天地教會員。

中央防疫對策本部鄭銀敬對這起病例說明，死者生前共接受了7次病毒篩檢，大都呈陰性，僅一次呈陽性反應，目前尚無法確定是否確診，預計會取得更多檢體來持續檢驗。

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(中時電子報)