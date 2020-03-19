交通部長林佳龍日前指示觀光局，要研擬更有感的紓困2.0版本，預計周五前擬出草案。觀光學者建議，第二波紓困，可朝稅務減免、薪資補貼、自主培訓等三大方向加強。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，第一版紓困案已有減少地價稅、房屋稅等必要費用，第二版可請觀光業者提供意見，詳列可再減免的稅務項目。他透露，有業者提議減免營業稅、營所稅，但此例一開影響層面很大，財政部恐不容易讓步，可能要透過編列預算方式處理。

再薪資補貼部分，黃正聰說，政府鼓勵企業不裁員，但觀光產業生意差，人力閒置，公司要存活必定減少開支，而最大開支就是員工薪資，依據現行法令，員工被裁員後，勞動部可依勞動法規，補貼該名員工投保薪資的六成，建議交通部可比照辦理，直接補貼投保薪資的六成給觀光產業員工。

黃正聰說，觀光產業人才培訓課程得透過公協會辦理，一個公協會有300個會員，開一班頂多100個名額，以一般規模10至20人的小型旅行社來計算，得3家旅行社搶1個名額，觀光產業有20幾萬勞工，僧多粥少，若企業內部有辦法直接培訓，建議開放補助給企業，讓公協會服務較小型的旅行社。

(中時 )