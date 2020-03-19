亞運村華堂商場，戴口罩的外籍員工正認真檢查防控細節；街頭7-11便利店裡，方便食品、飲用水等民生商品加大供應；亦莊的跨國公司生產基地，高端醫療設備順利下線。隨著疫情防控逐步趨穩向好，北京外資企業加速有序復工複產。

目前全市外資企業復工複產率超過70％。其中，合同外資1億美元以上的重點外資企業複產率達到97.4％。

「2020年這個春節，難幹、難受、更是難忘。」這個春節長假一直在忙碌的7-11店長陳世寶感慨道。春節期間，店鋪嚴重缺人，為了保持便利店正常運轉，陳世寶有時一天要在店裡堅守20多個小時。2月末，休假的員工返京後，經過14天的自我隔離陸續回到店鋪，人員短缺問題才逐漸得到緩解。

春節期間，北京7-11在極其困難的條件下仍有233家店鋪堅持營業。從2月9日到3月16日，已有266家店鋪營業，達到了門店總數的97％。

公共區域每兩小時消毒一次、店內劃出「一米線」……在全方位的疫情防控措施下，華堂商場也堅持正常營業。作為外資連鎖零售企業，北京伊藤洋華堂為滿足疫情期間顧客所需，加大了重點商品的供應，對於顧客關注度較高的日本進口商品，由採購員親自到廠家現場訂貨提貨。疫情期間，華堂商場亞運村店還對重點銷售場所延長營業時間，業績實現逆勢增長。

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(旺報 )