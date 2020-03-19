蘇家宏律師提供法律上斷絕姊弟關係的唯一方法。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

70歲恆述法師日前自曝因被信眾欺騙，積欠高達3千多萬高利貸債務，弟弟張菲罕見撂重話，表示多年來他和費玉清已多次救火，因此不惜願意斬斷姊弟關係。蘇家宏律師昨(18日)則在節目上說，在法律上若要斷絕姊弟關係，唯一的方法就是其中一方要認別戶家庭為養子或養女，這是法律上跟原本家庭斬斷關係的唯一方法，然他補充說：「但原則上，張菲做這一步是對的」。

針對張菲、費玉清、恆述法師一家的債務風波，昨鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目上詢問蘇家宏律師姊弟可以斬斷關係嗎？蘇家宏回應：「當然可以啊！只有一個方法可以，如果今天我不想認這個姊姊，我可以出養給別人，例如我問鄭大哥你願意收我當養子的話，我們法律上辦完手續，我就跟你產生了關係，但是會跟原來的家全部切斷關係」，而這也是今天法律上要切斷兄弟姊妹關係的唯一方法。

蘇家宏強調，雖然法律上只有這步，但實際案例的原則上，他認為張菲喊話做出這一步是正確決定，「因為今天其實在講的的切斷關係是在『情理』上」，民間常見的討債都是家人連坐連罰，他解釋：「今天如果沒有說我跟他切斷關係，在情理上會切不斷，所以張菲一定得做這個，他沒做（有人）就會沒事就到他家樓下找他」，硬逼張菲姐債弟還。

(中時電子報)