大陸新冠肺炎疫情緩和，18日全日首現無武漢當地新增確診病例，而為恢復生活以及復工復產，湖北以及武漢也對居民生活、省內人民通行等管制措施進行鬆綁。

大陸央視報導，武漢已經允許無疫情小區居民分批、分時段、分樓棟，在小區內進行非聚集性個人活動。無疫情的村落可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產。

在湖北省方面，為解決湖北省內人員流動需要提交的材料繁多、申報難等問題，湖北副省長曹廣晶18日也稱，人員流動除了健康碼之外，不得再附加其他的條件。以解決湖北省的健康碼與其他省市的健康碼存在無法共享的問題。曹廣晶指出，希望兄弟省市對於湖北省外出打工的、中低風險地區的、持有健康碼的人員，不要再附加其他的條件。

湖北省也發布通知，擁有外省健康碼的人員，在湖北境內「亮碼通行」，小區（村組）、防疫卡點查驗健康碼、測溫正常即予放行，不得再設置障礙，不得要求另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。外省來鄂人員，可通過「鄂匯辦」APP、國家「互聯網+監管」小程序、支付寶小程序、「鄂匯辦」微信小程序申領湖北健康碼，憑健康碼「綠碼」在湖北境內「亮碼通行」。

(工商 )