精密主軸大廠健椿3月接獲大陸短急單，3月出貨可望比2月翻倍增長，因應短急單，3月生產線開始加班趕工，也帶旺第二季出貨增長，每月出貨回升至7、8千萬元水準。法人預估，健椿第二季營收會比第一季成長30％～50％，今年營運逐季增長，全年營收優於去年。

健椿生產機密主軸及刀具，其中精密主軸佔營收比重高達99％，外銷大陸比重75％～80％，去年營收受中美貿易戰衝擊而下滑至7.08億元。元月中旬中美簽署第一階段貿易協議，但適逢農曆年，大陸客戶1月未積極拉貨，2月又因新冠肺炎疫情而延後開工，前2月營收0.44億元，比去年同期衰退54.53％。

健椿主管表示，健椿今年1、2月營運受新冠肺炎疫情攪亂機械產業的景氣發展，大陸客戶也受到波及，前2月營收表現不如預期。3月中旬，大陸客戶產線大致恢復生產，客戶為補足前2月生產短缺的精密主軸及回補庫存，3月陸續向健椿訂購精密主軸。預估3月開始出貨將恢復暢旺。目前訂單能見度已看到第三季，產線也做出調整準備因應。

健椿3月產線開始恢復加班，3月預計出貨回升至6、7千萬元，比2月2,700萬元翻倍成長，第二季每月出貨可回升至7、8千萬元水準。

(工商 )