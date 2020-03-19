國防部長嚴德發上午在立法院表示，國軍沒有確診病例，也沒有官兵隔離，但有103名官兵要自主管理，最高階級是校級，沒有將領，這些官兵不必上班，另有19官兵請假出國，最高階級也是校級軍官，沒有機敏單位官兵，都是一般部隊，這些官兵返國後也要自主管理14天。

嚴德發是在答覆民進黨立委蔡適應質詢時，作上述說明。

(中時 )