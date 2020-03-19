國防部：目前無官兵隔離、103人自主管理 14:252020/03/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德今在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發上午在立法院表示，國軍沒有確診病例，也沒有官兵隔離，但有103名官兵要自主管理，最高階級是校級，沒有將領，這些官兵不必上班，另有19官兵請假出國，最高階級也是校級軍官，沒有機敏單位官兵，都是一般部隊，這些官兵返國後也要自主管理14天。 嚴德發是在答覆民進黨立委蔡適應質詢時，作上述說明。 (中時 ) #官兵 #自主 #管理 #自主管理 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球至少51名官員確診新冠肺炎 16:052020/03/15 國際 英國做COVID-19檢測超吐血 台女無助心痛：被放生了 16:352020/03/15 生活 北京政府官員：16日起無症狀進京人員 需隔離觀察 16:342020/03/15 兩岸 入境北京集中隔離 14天自付2萬8 04:102020/03/16 兩岸要聞 臺大精鍊高階管理與實務研習班 4月18日開課 04:102020/03/17 企業經營 澎湖佛心旅館 供48套房助隔離 04:102020/03/17 地方新聞 南部另所國立大學女碩班生接觸確診者 37人暫停到校 21:382020/03/17 生活 葉元之憂自主管理學生 成校園防疫破口 12:362020/03/18 政治 兒子自美返台發燒 中市都發局長居家辦公自主管理 21:202020/03/18 生活 都發局長居家自主管理 中市府回應了 23:432020/03/18 生活 軍事熱門新聞 陸不敵新冠肺炎 海軍擴張恐減緩 - 軍事 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 - 軍事 國防部長嚴德發：大陸軍機越中線 都有備便計畫 - 軍事 怎麼了？美東6航母全都家裡蹲 - 軍事 全球航母排名大洗牌 中國坐5望3 日本首次入榜 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。