由於歐美地區疫情擴大，導致口罩需求量大增，氣立(4555)短期在疫情需求帶動，旋轉氣缸等自動化元件呈現供不應求，法人估計營收將開始反映在3月，3月營收有機會上1.4億元，相當於前面兩個月營收總和，在許多產業3月營收慘澹下，將出現逆勢突圍表現。

氣立今年1、2月營收偏淡，2月營收0.62億元，累計前2月營收1.46億元，年減27％，不過，新冠疫情卻為公司帶來商機，原本亞洲口罩慌，讓氣立用於製造口罩機台的零件需求大增，近期更因為歐美疫情快速放大，需求更是緊俏。

目前公司3月接單量已接近歷史新高點，主要來自於口罩生產設備所需的零件，約占訂單量的3成，法人估計，2月底以來口罩零件訂單已超過1.4億元，將推升3月整體營收表現，因口罩部分都是急單，價格和毛利率可期。

氣立浙江新廠原本預計3月底完工，但因工程受到延後復工影響，預計第3季後試產，預計2021年貢獻較為明顯。

(時報資訊)