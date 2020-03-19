紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)主力市場位於東協新興國家，並未受肺炎疫情太大波及，業績一向持穩成長，今年2月營收成長4成，董事會宣布擬配發6.2元現金股利，不過今日受到台股大跌拖累，股價大跌逾8%。
面對新冠肺炎疫情影響，全球口罩需求遽增，紙尿褲主要原物料不織布價格上漲，泰昇目前正評估於第二季調漲紙尿褲產品價格以反應成本。東協市場紙尿褲需求穩定成長，法人看好泰昇今年營運表現將優於去年，有機會賺進1個股本以上。
泰昇說，以公司經歷過SARS及金融風暴經驗，紙尿褲等民生必需品在大型風暴或恐慌來襲時，市場剛性需求增強，僅銷售通路會略有改變，消費者傾向於住家附近或電商購物，且會多考量預算以中價位高性價比產品為主，故泰昇於疫情發生時快速調整銷售通路結構，並主打中價位高性價比及抗菌產品以因應市場需求，目前市場銷售反應良好。
(時報資訊)
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