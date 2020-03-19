新冠病毒(COVID-19)疫情擴散與能源價格戰夾擊下，近期市場陷入恐慌情緒，美國高收益債市近期修正速度為2008年以來首見，短線市場波動恐超出技術分析範疇或過去11年牛市期間經驗。富蘭克林華美投信表示，美國高收債市基本面受到疫情影響的程度仍在觀察發展階段，目前資產合理評價面較難估計，建議在疫情藥物研發與新增確診見頂前，投資仍須謹慎。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，市場受到恐慌心理加重賣壓之外，再加上國際油價重挫，能源債疲軟表現，拖累整體高收益債市。目前全球新冠病毒疫情嚴峻，防堵疫情擴散為當務之急，各國央行與政府積極採取行動試圖為市場注入強心針，包括近期聯準會降息至零，以期對市場疲態止血，而未來疫情掌握度、藥物研發進度將是穩定市場信心的重要關鍵。

張瑞明表示，就歷史經驗顯示，重大傳染病風險不致於影響金融市場中長期趨勢，惟短線情緒難免受到干擾，且當前景氣循環位階亦需納入風險考量。聯準會再度決議降息至0%~0.25%，並啟動7000億美元量化寬鬆計畫，提供超低利環境與充足流動性，協助經濟度過疫情難關。現階段低利環境有助企業利息保障倍數維持高水位、減輕企業壓力，只要寬鬆貨幣環境維持，將有利於固定收益類資產表現。惟風險考量上，疫情影響期間長短、原油價格戰是否出現轉圜曙光，將是未來基本面動向關鍵。

(時報資訊)