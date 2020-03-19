國民黨主席江啟臣18日主持中常會，決議邀請「禿子、漢子、燕子」高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕三人優先進入黨中央「11人決策小組平台」，決定國民黨未來與方向。新北市長侯友宜19日回應，抱歉目前沒有接到消息，現在致力於防疫，謝謝大家關心。

(中時 )