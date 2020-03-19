3月17日，伴隨著機器的轟鳴聲，第一批復工人員進場，鄂北地區水資源配置工程廣水工地忙碌起來。在做好疫情防控同時，鄂北地區按下復工啟動鍵，多措並舉推動工程有序復工。目前，工程現場到崗管理人員82人，施工單位到崗人員446人。

鄂北地區水資源配置工程是大陸國家172項節水供水重大水利工程之一，是湖北省水利建設史上工程規模最大、覆蓋面積最廣、受益人口最多的重大民生工程。工程經襄陽、隨州、孝感3個市、7個縣(市、區)，線路總長270公里，設計供水人口482萬人，灌溉面積363.5萬畝。主體工程已於今年1月6日初步實現通水，計畫於今年年底實現全面受益。

為保障安全復工，打造無疫工區，鄂北地區水資源配置工程建設與管理局(籌)積極落實防控物資6批次，籌備一次性口罩4000只、消毒酒精170斤、消毒液300斤，切實保障復工複產安全有序。據瞭解，隨著各項措施落實到位，預計到3月底工程可實現全線復工。

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(旺報 )