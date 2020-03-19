根據金融聯合徵信中心的資料顯示，去年台中房貸新增2.1萬件，創下近5年新高，房貸核貸成數則達到72.54%，為近8年新高，六都之中僅次於桃園。銀行業者分析，台中房貸成數提高，與台中近年受惠於重大建設帶動，發展日益成熟有關，當房屋的地段價值有所提升，銀行在鑑價上自然會給予較高評價。

銀行業者解釋，不動產是貸款的擔保品，銀行除了審核借款人的信用及償還能力外，也會考量房屋的「收回風險」，房屋所處地段若是在人口淨移入的區域，或是重大建設聚集地，多數可貸成數會比郊區來得更高，而台中近年在重大建設助攻下，人口紅利持續湧入，市區新成屋多數都可以核貸至8成以上。

台中市不動產聯盟協會理事長楊祥銘指出，台中居住環境佳、重大建設多、生活機能完善，近年磁吸不少外來人口，確實提升銀行放貸意願，其中，西屯區與南屯區因人口移入每年呈現正成長，新建案的可貸成數就比較高，另外，若房屋所處地段有涉及「重劃區」，也會在銀行房屋鑑價時獲得較高評分。

此外，台中的房價所得比仍處於合理水位，也是受到銀行青睞的原因。

銀行業者解釋，台北房屋的增值性、流通性都不輸台中，但購屋者的「房價所得比」一直處於高檔，使得銀行在核貸的過程中，考量到借款人的償款能力，可能因此降低房貸成數，而台中的房價所得比合理，房貸負擔率平均在40%以內，自然銀行願意放款的成數也會比台北高。

至於台中不動產市場重返剛性需求，購屋者以首購族、自住客為主，也是推升房貸核貸成數創新高的原因之一。因為站在銀行端的立場，投資客多數持有3年即會轉賣，首購客戶則是持有10年內不會買賣，更能穩定提供利息，因此當銀行認定購屋者為投資客時，放貸的條件也會較嚴苛。

代銷業者邱工銘則提到，由於銀行在鑑價時，也會考量到借款人若面臨違約風險時，房屋在市場的流動性，因此，物件也是評估重點之一，其中，三房兩廳一車位的物件，在台中市場最受歡迎，銀行也會以此為考量，給予借款人較高的房貸成數。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)