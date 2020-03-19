中華醫事科技大學4月起將為68名職員調薪6％。(曹婷婷攝)

當各行各業擔心受疫情影響必須減薪、放無薪假的同時，台南市的中華醫事科技大學反其道而行，今天通過將從下月起將為68名職員調薪6％，每位職員依照年資不同，每月約可增加1600元至2900元不等，平均每人加薪約1900元，調薪案已依程序召開公聽會並獲得董事會支持，從4月起實施，這個好消息也讓全體職員雀躍不已。

中華醫大表示，從2007年起學校職員薪資一直維持至今，迄未調整，有感於職員人力減少及多年未調薪，校方主動提案為職員調薪，每人加薪6％。職員調薪案已依相關程序進行及完成公聽會，並獲得董事長鄭啟瑞及董事們的支持，每位職員依年資不同每月約可增加1600元至2900元的薪水收入。

校方強調，為因應少子化時代來臨對學生人數帶來的衝擊，學校除了維持正常的師生比，在職員方面採取遇缺不補的措施，2010年時全校職員共99人，目前則只有68人，10年來陸續退休或離職等因素自然減少21人。

為了補平職員退休後的人力空缺，校方積極爭取國科會、教育部及政府相關單位補助計畫，6年來陸續爭取到教學卓越大學、高教深耕計畫、大學社會責任計畫（USR）、設備更新、產業學院等相關補助經費達6億7000多萬元，經由計畫經費聘用助理補充人力，推動各項校務行政的運作。

在全體教職員工的努力之下，中華醫大近年校務蓬勃發展，不僅校務基金盈餘、財務健全，面臨少子化招生嚴竣考驗，學生數仍維持近9000人，前2年甚至破9000人，外界對學校辦學也給予正面的評價。董事長鄭啟瑞19日在校長曾信超陪同下至各處室向職員宣布這個好消息，並慰問大家辛勞，全體職員興奮之情溢於言表。

(中時 )