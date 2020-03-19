北市基隆路上的「瀚寓酒店」加入防疫戰，共釋出100間房間，提供給居家檢疫者，也是首間願意公布的旅館，對此，北市副市長黃珊珊也回應，防疫旅館公布是因很多人很害怕，但越來越多國外的人回來，需求也越來越大，所有的SOP也符合檢查的要件，業者也願意公布，當然市府就會支持，每家旅館收費標準不同，不一定每個人都負擔的起，因此會視每個人的狀況，

黃珊珊也指出，早上會議也和市長討論過會再找其他方案，針對不方便讓居家檢疫者住在家裡的家庭，會用倒過來的方式，不須檢疫的人可能去住旅館，因防疫旅館無法應付這麼多從國外回來的人。

黃珊珊還說，不須檢疫者要去外面住可能會產生更多成本，會提供補助，細則討論後定案才會公布，留學生回台在雙北比例一定是最高的，為民眾減輕負擔，才會提出這個方案。

中央也針對旅歐民眾須回溯居家檢疫，黃珊珊說，有需要回溯都會安排，如果所有回國的民眾都須居家檢疫，里長真的很累，因此也盼志工、鄰長等民眾，都能加入協助防疫；而針對里長在疫情期間還揪團出國的看法，黃珊珊說，疫情是每天都在變，相信出國前也是有考量，但沒想到規定會有變化，最重要的是出國沒事平安回來，而不是去怪罪他們生成輿論。

另外，北市議會提出如疫情持續擴大，將可能停會，對此，黃珊珊說，會尊重議會決定，並且會主動配合，當時SARS曾停會過，但不代表監督市府的工作就會停擺。

(中時 )